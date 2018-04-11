Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо с жалобой на компанию «Централ Партнершип» — прокатчика картины «Тренер» Данилы Козловского. Дистрибьютор якобы требует от кинотеатров подписать новый лицензионный договор на «беспрецедентно жестких» условиях, угрожая отказом в правах на один из самых ожидаемых российских фильмов года.

Как отмечается в заявлении, адресованном продюсерам «Тренера», новая редакция соглашения содержит ряд норм, «существенно изменяющих практику делового оборота». Так, договор предусматривает 16 видов штрафных санкций для кинотеатров и ни одной для прокатчика. «Мы не видим логики в введении драконовских, несоизмеримых с нарушениями штрафов, зачастую вводимых за то, что кинотеатр просто не в силах контролировать!» — говорится в письме.

Ассоциация попросила создателей «Тренера» предложить им альтернативную возможность работы с фильмом. «Ваш проект находится под угрозой, и виноваты в этом не кинотеатры, которые готовы максимально широко заполнить вашим проектом репертуарную сетку, а „Централ Партнершип“, который использует ваш проект как таран для пробивания своих коммерческих интересов», — заключили авторы письма.

Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил «Коммерсанту», что подписание нового договора не связано с «Тренером», а в переговорах по картине обсуждаются другие условия проката, такие как количество сеансов и сроки. По его словам, новый договор уже подписали «Формула кино», «Синема парк», «Каро» и «Киномакс». «С каждым контрагентом мы ведем отдельные переговоры. Все, кто пытался договориться, с нами договорились», — добавил Верещагин.

В свою очередь, объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» опровергла изданию информацию о подписании договора. «Мы тоже считаем недопустимым ультимативное давление на участников рынка. Все вопросы должны решаться в конструктивном диалоге, а не путем шантажа», — отметил представитель киносети.

Источники: Ассоциация владельцев кинотеатров, «Коммерсантъ»