Стоимость эталонной североморской нефти марки Brent впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 73 доллара за баррель.

По данным межконтинентальной биржи ICE Futures, к 17:53 цена барреля Brent достигла 73,1 доллара, после чего вернулась к значениям около 72,5 доллара.

Одновременно с этим второй эталон — легкая американская нефть WTI — вырос в цене до 67,37 доллара за баррель, что также является максимумом с конца 2014 года.

Несмотря на рост цен на нефть, биржевые курсы доллара и евро второй день подряд обновляют максимумы с 2016 года. Аналитики связывают обвал стоимости рубля с санкциями, которые США ввели против семи российских олигархов и 17 чиновников из «кремлевского списка».

Что сейчас происходит на рынке и пора ли закупаться валютой для отпуска, читайте в материале The Village.