Пользователи Telegram начали подавать иски в Европейский суд по правам человека из-за угрозы блокировки мессенджера на территории России.

В частности, в Страсбург уже обратились журналисты Олег Кашин и Александр Плющев. Они утверждают, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека. По таким жалобам ЕСПЧ уже не раз высказывался, что заявитель не обязан доказывать слежку в отношении его лично, так как само существование законодательства, допускающего применение тайных мер, позволяет признать его жертвой нарушения.

Кроме того, журналисты указывают на нарушение права на свободу выражения мнения: их деятельности угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей, так и возможная блокировка Telegram из-за отказа предоставить властям ключи для расшифровки сообщений. При блокировке сервиса им придется отказаться от каналов, которые являются важным способом распространения мнений по актуальным вопросам.

Кашин и Плющев уточняют, что в России их лишили права на эффективную защиту, так как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора, сославшись на отсутствие нарушения их законных прав.

В ближайшие недели в Страсбург уйдут жалобы еще примерно 40 пользователей Telegram, которым не удалось защитить свои права в российских судах.

6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Рассмотрение дела начнется 12 апреля. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко уже рекомендовал пользователям переходить на ICQ.

Ранее The Village рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться им даже в случае блокировки.

Источник: «Ведомости»