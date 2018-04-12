Роскомнадзор попросил Таганский районный суд Москвы немедленно заблокировать мессенджер Telegram в случае удовлетворения иска регулятора.

Судья Юлия Смолина заявила, что вернется к ходатайству ведомства на стадии вынесения решения по существу дела. При этом она согласилась привлечь в качестве третьей стороны ФСБ.

Представители Telegram на предварительное слушание не явились. Глава представляющей интересы мессенджера организации «Агора» Павел Чиков заявлял, что Telegram не получал уведомлений о беседе.

Рассмотрение дела по существу начнется в 10:00 в пятницу, 13 апреля.

6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко уже рекомендовал пользователям переходить на ICQ. Некоторые из них решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

Ранее The Village рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться им даже в случае блокировки.

Источник: «Интерфакс»