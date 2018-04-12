Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, кого россияне вспоминают прежде всего, когда их просят назвать отечественных олигархов.

Место

Олигарх

Популярность, %

Роман Абрамович

15

Олег Дерипаска

8

Михаил Прохоров

7

Владимир Потанин

4

Анатолий Чубайс

4

Алексей Миллер

4

Алишер Усманов

4

Борис Березовский

3

Игорь Сечин

3

Михаил Ходорковский

2

Из всех респондентов 3 % так и не смогли вспомнить ни одной фамилии. Столько же заявили, что в России в принципе нет олигархов.

По мнению большинства россиян (52 %), к олигархам относятся миллионеры и миллиардеры. Еще 12 % полагают, что речь идет о любых бизнесменах с большим достатком. А 14 % уверены, что олигархи обладают не только богатством, но и влиянием на политику. 

Каждый пятый опрошенный предполагает, что олигархи нажили свое состояние незаконно. 2 % считают, что эти люди думают только о собственном обогащении и игнорируют потребности подчиненных. Столько же уверены, что олигархи прячут свои деньги за границей. 

 Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли. Так он прокомментировал вопрос журналистов о вызове на допрос в США «некоторых российских олигархов».

Источник: ВЦИОМ