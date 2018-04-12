Самые популярные среди россиян олигархи
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, кого россияне вспоминают прежде всего, когда их просят назвать отечественных олигархов.
Место
Олигарх
Популярность, %
Роман Абрамович
15
Олег Дерипаска
8
Михаил Прохоров
7
Владимир Потанин
4
Анатолий Чубайс
4
Алексей Миллер
4
Алишер Усманов
4
Борис Березовский
3
Игорь Сечин
3
Михаил Ходорковский
2
Из всех респондентов 3 % так и не смогли вспомнить ни одной фамилии. Столько же заявили, что в России в принципе нет олигархов.
По мнению большинства россиян (52 %), к олигархам относятся миллионеры и миллиардеры. Еще 12 % полагают, что речь идет о любых бизнесменах с большим достатком. А 14 % уверены, что олигархи обладают не только богатством, но и влиянием на политику.
Каждый пятый опрошенный предполагает, что олигархи нажили свое состояние незаконно. 2 % считают, что эти люди думают только о собственном обогащении и игнорируют потребности подчиненных. Столько же уверены, что олигархи прячут свои деньги за границей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли. Так он прокомментировал вопрос журналистов о вызове на допрос в США «некоторых российских олигархов».
Источник: ВЦИОМ
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