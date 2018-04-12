Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам приходить на завтрашнее заседание Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера по требованию Роскомнадзора и ФСБ.

«Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием», — пояснил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Нас надлежащим образом не уведомили, документы не предоставили, подготовиться не дали. Мы запросили доверителя о необходимости нашего участия в завтрашнем судебном процессе при таком раскладе. Он сказал, что не стоит принимать участия. Мы расцениваем поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики», — пояснил «Медиазоне» представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин, занимающийся иском против Telegram.

6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Утром 13 апреля суд начнет рассмотрение иска по существу. Хотя по закону решение суда может быть обжаловано, Роскомнадзор просит разрешить ему сразу приступить к блокировке.

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко уже рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ. Некоторые из них вместо этого решили направить иски в защиту мессенджера в ЕСПЧ.

The Village уже рассказывал, как авторы популярных телеграм-каналов относятся к возможному лишению доступа к мессенджеру и как продолжить пользоваться им даже в случае блокировки.

Источник: Павел Чиков