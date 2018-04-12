Центробанк назвал розничную теневую торговлю основным каналом для нелегального обращения наличности.

Как рассказал директор департамента финансового мониторинга ЦБ Юрий Полупанов, крупнейшими московскими операторами по обращению наличности являются торговые центры «Садовод», «Москва» и «Фудсити», которые стали «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют».

«По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — отметил Полупанов.

По его словам, в этих точках функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», а 90 % торговых операторов являются китайскими производителями и торговцами.

Источник: «РБК»