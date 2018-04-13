Центральный банк отозвал лицензию у столичной небанковской кредитной организации «Лидер», которая управляет одноименной системой денежных переводов.

Такое решение приняли, так как «Лидер» в течение года неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, компания не соблюдала правила предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также в деятельности компании усмотрели «реальную угрозу интересам кредиторов», так как на ее балансе образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности.

«Лидер» занимал 488-е место в банковской системе России и не является участником системы страхования вкладов.

Система денежных переводов «Лидер» работает с 2003 года. Сейчас у нее насчитывается больше 300 пунктов оплаты в Москве. С 2016 года ее деятельность запрещена на территории Украины.

Источник: Центробанк