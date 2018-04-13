Пользователи Telegram из стран Европы и европейской части России пожаловались на сбои в работе мессенджера.

По данным сервиса DownDetector, жалобы стали поступать после 10:00 по московскому времени, когда начался суд по иску Роскомнадзора о блокировке Telegram. Некоторые пользователи не смогли залогиниться в сервисе. Другие пожаловались на сбои в отправке и получении сообщений.

По наблюдениям The Village, отчасти проблемы с доступом к Telegram связаны с использованием инструментов для обхода блокировки мессенджера. Из-за наплыва желающих настроить VPN и прокси, эти сервисы начали выходить из строя. Также об опасности использования бесплатных VPN-сервисов предупредили эксперты Group-IB.

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram. The Village уже рассказывал, как на этот процесс отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера и как продолжать пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.