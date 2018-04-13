Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти не смогут получить контроль над перепиской в мессенджере, так как приватность пользователей для его команды важнее денег.

Власть правительств над IT-компаниями основана на деньгах. В любой момент правительство может обрушить акции компании, угрожая перекрыть ей денежные потоки. Мы в Telegram можем не волноваться из-за выручки или рекламных продаж. Приватность не продается, а права человека не должны нарушаться из-за страха или жадности Павел Дуров , основатель Telegram

Одновременно с этим Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры, чтобы обойти блокировку со стороны Роскомнадзора. В частности, отдельные инструменты для этого встроят в сам мессенджер. Пользователям нужно будет регулярно скачивать обновления из App Store и Google Play и не удалять Telegram в случае потери связи. После включения VPN-сервисов или настройки прокси в работе мессенджера могут наблюдаться сбои.

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram. The Village уже рассказывал, как на этот процесс отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера и как продолжать пользоваться Telegram даже в случае его блокировки.

Источник: Павел Дуров