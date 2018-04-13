В Москве и Петербурге открылись 11 салонов связи виртуального оператора «Тинькофф Мобайл».

В дальнейшем компания планирует создать розничную сеть в 65 российских регионах, где представлена сеть Tele2, на базе которой работает «Тинькофф мобайл». Площадь каждого салона, которые расположат в крупных торговых центрах, составит около 10 квадратных метров.

Несмотря на открытие точек по продаже СИМ-карт, Тинькофф-банк продолжит дистанционное развитие своих продуктов. При этом абоненты «Тинькофф Мобайл» получат возможность пользоваться услугами банка, даже если они не являлись его клиентами.

Источник: пресс-служба «Тинькофф Банка», «Ведомости»