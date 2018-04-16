Роскомнадзор заявил, что интернет-провайдеры и операторы связи начали блокировать доступ к Telegram на территории России.

Глава ведомства Александр Жаров уточнил, что уже сегодня Роскомнадзор попросит App Store и Google Play удалить приложения мессенджера для iOS и Android.

По словам главы международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, некоторые пользователи уже не могут получить доступ к официальному сайту мессенджера — telegram.org.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: Роскомнадзор