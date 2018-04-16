Роскомнадзор пообещал принимать меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram «в соответствии с российским законодательством».

«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем по документам, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо, продолжим действовать точно также», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

Одновременно с этим он уточнил, что не видит смысла в ужесточении законодательства о работе VPN-сервисов, так как уже имеющихся законов достаточно для борьбы с противниками блокировок.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «Интерфакс»