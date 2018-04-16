Туристический сервис «Туту.ру» подсчитал, как изменятся цены на авиабилеты за границу после пересчета курсов валют в системе IATA, которая объединяет большинство мировых авиакомпаний и занимается взаиморасчетами между участниками рынка.

Курсы IATA обновляются в ночь со вторника на среду и действуют неделю. В случае с рублем за основу для расчетов берут официальные курсы валют, которые Центробанк устанавливает в понедельник. Они уже известны, поэтому в «Туту.ру» подсчитали, что с 18 апреля курс доллара в IATA вырастет на 5,9 % — с 59 до 62,5 рубля, а евро — на 6,9 % — с 72 до 77 рублей.

Эксперты «Туту.ру» отмечают, что заметили падение интереса россиян к поездкам за рубеж еще на прошлой неделе. Хотя количество запросов практически не изменилось, число заказов сократилось на 10 %. В Европу же билеты стали покупать на четверть реже. Предполагается, что на этой неделе падение спроса продолжится. При этом аналитики не исключают нового обвала курса рубля из-за введения санкций против российских компаний, связанных с конфликтом в Сирии.

Ранее The Village подробнее рассказывал, как действует система расчета стоимости билетов за границу и как изменятся цены из-за колебаний курса рубля.

Источник: «Туту.ру»