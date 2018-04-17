Rambler Group представила обновленную версию «Афиши» — с бело-синим оформлением, более быстрым ядром и акцентом на видеоконтент и обзор фильмов.

Перезапуск должен помочь компании продавать больше билетов через «Рамблер-Кассу», а впоследствии встроить сайт в программу лояльности для киносетей «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатра Okko.

Так, например, новая версия сайта позволяет написать свою собственную рецензию или прочитать «приговор» фильму или культурному событию. С помощью подобных «вердиктов» планируется подталкивать посетителей к решению о покупке билетов в кино.

Также «Афиша» продолжит обозревать концерты, театры, рестораны и выставки. Кроме того, сохранятся издание «Афиша Daily» и раздел «Дети». При этом поменяется подача контента на главной странице. Теперь его будут группировать так, чтобы он позволял сформировать мнение о картине дня.

По данным самой Rambler Group, месячная аудитория «Афиши» превышает 10 миллионов уникальных пользователей, а мобильными приложениями проекта пользуются более 500 тысяч человек.

Источник: Rambler&Co