Федеральная служба судебных приставов рассказала, сколько россиян не смогут уехать за границу на майские праздники из-за долгов.

2 400 000 россиян не смогут уехать за рубеж,

если не погасят долги

В отношении 1,7 миллиона россиян постановления о временном ограничении на выезд из страны уже переданы в пограничную службу. 42 % из них задолжали свыше 30 тысяч рублей банкам, а еще 1,5 % — микрокредиторам. Остальные не оплатили услуги ЖКХ, штрафы и налоги на такую же сумму или задолжали более 10 тысяч рублей по алиментам.

В отношении еще почти 700 тысяч должников ФССП уже вынесла постановления о запрете на выезд, но еще не передала их пограничникам. У этих граждан еще есть возможность погасить долг и снять ограничения на выезд.

По данным аналитиков МФК «Домашние деньги», в зоне риска находятся еще более 6,7 миллиона человек. Это заемщики банков и МФО, у которых долги превышают 30 тысяч рублей и просрочены более чем на 90 дней.

Источник: «Коммерсантъ»