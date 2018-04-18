В работе мессенджера Slack произошел глобальный сбой
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на невозможность отправлять и получать новые сообщения.
Проблемы наблюдаются в России, США, Индии, Японии и странах Европы.
В самом Slack уточняют, что сбои при подключении пользователей к сервису периодически возникали на протяжении последних 12 часов. В компании работают над устранением неполадок. С чем они связаны, не уточняется.
Источник: Slack
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