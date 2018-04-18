В работе корпоративного мессенджера Slack произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на невозможность отправлять и получать новые сообщения.

Ееее, теперь и Slack отвалился. — Alt Caelum (@Fantasy_VIII) 18 апреля 2018 г.

Перестал работать корпоративный slack, пришлось всем перейти в телеграм.. оО — Daria Olerinskaya (@kidka) 18 апреля 2018 г.

Проблемы наблюдаются в России, США, Индии, Японии и странах Европы.

В самом Slack уточняют, что сбои при подключении пользователей к сервису периодически возникали на протяжении последних 12 часов. В компании работают над устранением неполадок. С чем они связаны, не уточняется.

You may be having issues connecting to your workspace. Sorry for the disruption, we're working hard to get you back in quick smart. 🙇‍♀️ https://t.co/jbECj41g99 — Slack Status (@SlackStatus) 18 апреля 2018 г.

Источник: Slack