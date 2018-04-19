Роскомнадзор отправил запрос в британскую компанию Cambridge Analytica, известную по скандалу со сбором данных миллионов пользователей социальной сети Facebook.

После обращения, поступившего от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, ведомство решило узнать, не получило ли агентство доступ к персональным данным россиян. Cambridge Analytica пока не ответила на запрос.

В марте разгорелся скандал вокруг использования личных данных пользователей Facebook. Британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом Дональда Трампа, использовала данные десятков миллионов пользователей для показа таргетированной рекламы. Глава соцсети Марк Цукерберг извинился за утечку на выступлении в Конгрессе США.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал, что до конца 2018 года ведомство проведет проверку работы Facebook в России. Если окажется, что соцсеть до сих пор не локализовала персональные данные россиян, ее могут заблокировать.

The Village уже рассказывал, как компании в России и за рубежом реагируют на утечку данных пользователей.

Источник: «Ведомости»