Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram и возникшие из-за этого проблемы у других сервисов.

Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться — за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но мне кажется, что ситуация уже нормализовалась Герман Клименко, советник президента по развитию интернета

Клименко напомнил, что Роскомнадзор по своим функциям похож на ГИБДД и лишь исполняет законы, которые принимает Госдума. При этом он отметил, что порой бывает сложно разобраться «в вине того или иного продукта, той или иной компании».

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все их жалобы не подтвердились.

Ранее The Village рассказывал, к чему привели попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram и как продолжать пользоваться мессенджером в сложившейся ситуации.

Источник: НТВ