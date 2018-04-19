Журнал Forbes обновил ежегодный рейтинг 200 богатейших предпринимателей России. За год число долларовых миллиардеров в списке выросло с 96 до 106 человек.

Место Бизнесмен

Состояние



Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) 19,1 миллиарда долларов

Алексей Мордашов («Северсталь») 18,7 миллиарда долларов

Леонид Михельсон («Новатэк») 18 миллиардов долларов

Вагит Алекперов («Лукойл») 16,4 миллиарда долларов

Геннадий Тимченко (Volga Group) 16 миллиардов долларов

Владимир Потанин («Норникель») 15,9 миллиарда долларов

Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) 15,5 миллиарда долларов

Михаил Фридман («Альфа-групп») 15,1 миллиарда долларов

Виктор Вексельберг («Ренова») 14,4 миллиарда долларов

Алишер Усманов («Металлоинвест») 12,5 миллиарда долларов

В рейтинг попали основатель Telegram Павел Дуров, занявший 58-е место (1,7 миллиарда долларов), а также создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев и cооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, расположившиеся на 63-й и 65-й строчках соответственно. Их состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Источник: Forbes