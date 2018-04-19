Обновлено: пресс-служба ВТБ опровергла сообщения о сбое

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе банка.

По сообщениям в социальных сетях, неполадки наблюдаются при использовании карт, банкоматов и сервиса «ВТБ-Онлайн».

Уже почти час сижу в отделении Банка ВТБ. "Все висит" - говорят сотрудники. Невозможно сделать элементарную операцию... РОСКОМНАДЗОР - жги!!! — Виталий Воробьев (@vorob) 19 апреля 2018 г.

А вот и ВТБ-онлайн прилёг хехе — Енто Люба (@plotnikova_l) 19 апреля 2018 г.

Связан ли сбой с блокировками Роскомнадзора, пока неизвестно. Однако некоторые клиенты отмечают, что сотрудникам банка приходится пользоваться VPN-сервисами для продолжения работы.

Ждем когда кассир в ВТБ включит VPN, чтобы зайти в программу для выдачи наличных. Гггг — Mark Helder (@HelderBeatz) 19 апреля 2018 г.

Знаете почему Трамп не вводит новые санкции? Только что положили ВТБ, карточки не работают. Мы без санкций сами нормально справляемся. pic.twitter.com/5QXOUuuXfl — Главный голубь (@saysthepigeon) 19 апреля 2018 г.

UPD (15:12): Пресс-служба ВТБ сообщила радиостанции «Говорит Москва», что отделения банка не испытывают каких-либо проблем. «Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — заявили представители ВТБ.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все жалобы на ведомство не подтвердились.