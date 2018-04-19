Россияне пожаловались на сбои в работе ВТБ
Обновлено: пресс-служба ВТБ опровергла сообщения о сбое
Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе банка.
По сообщениям в социальных сетях, неполадки наблюдаются при использовании карт, банкоматов и сервиса «ВТБ-Онлайн».
Связан ли сбой с блокировками Роскомнадзора, пока неизвестно. Однако некоторые клиенты отмечают, что сотрудникам банка приходится пользоваться VPN-сервисами для продолжения работы.
UPD (15:12): Пресс-служба ВТБ сообщила радиостанции «Говорит Москва», что отделения банка не испытывают каких-либо проблем. «Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — заявили представители ВТБ.
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все жалобы на ведомство не подтвердились.
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