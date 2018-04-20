Российские власти решили заблокировать мессенджер Telegram из-за планов Павла Дурова создать собственную криптовалюту. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на письмо, которое сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин разослал коллегам 18 апреля.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: „Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы“», — говорится в письме, подписанном Антипкиным.

Подлинность письма изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Сам Антипкин от комментариев отказался.

Основатель Telegram Павел Дуров новую информацию о причинах блокировки мессенджера пока не прокомментировал. Руководитель «Агоры» Павел Чиков, коллеги которого занимаются защитой Telegram в суде, назвал данные «РБК» вбросом и сливом.

Ранее The Village рассказывал о желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network с криптовалютой Gram.

Источник: «РБК»