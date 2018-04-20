В работе Райффайзенбанка произошел сбой
В работе Райффайзенбанка произошел сбой, который затронул клиентов по всей России. У них возникли проблемы с проведением операций по картам банка. Также из строя вышли банкоматы и онлайн-банкинг.
«Сейчас не работает ни одна программа, в том числе внутренние программы банка. Это техническая ошибка. Планируется, что она будет устранена в ближайшее время — через несколько часов. Точных сроков пока указать не можем», — заявили в Райффайзенбанке.
При этом в компании подчеркнули, что неполадки не связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram.
Источник: «Коммерсантъ»
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