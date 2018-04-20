В работе Райффайзенбанка произошел сбой, который затронул клиентов по всей России. У них возникли проблемы с проведением операций по картам банка. Также из строя вышли банкоматы и онлайн-банкинг.

Райффайзенбанк не работает, ни карты не принимает, нр приложение. Обвал какой-то. Что за?! — Alexandra (@spirinalx) 20 апреля 2018 г.

Торговая сеть Билла, не принимают карты вообще. Работают на Райффайзенбанк pic.twitter.com/gkfiGxXhfj — Саня))) (@Alex_M4) 20 апреля 2018 г.

«Сейчас не работает ни одна программа, в том числе внутренние программы банка. Это техническая ошибка. Планируется, что она будет устранена в ближайшее время — через несколько часов. Точных сроков пока указать не можем», — заявили в Райффайзенбанке.

При этом в компании подчеркнули, что неполадки не связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Источник: «Коммерсантъ»