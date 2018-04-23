Компания Google признала наличие проблем в работе своих сервисов в России.

В компании уточнили, что некоторые российские пользователи не могут получить доступ к поисковику Google и почтовому сервису Gmail. Также наблюдаются сбои в работе push-уведомлений на Android.

Представители Google пообещали расследовать происходящее. Пока они не связывают возникновение проблем с действиями Роскомнадзора, пытающегося заблокировать мессенджер Telegram, но само ведомство уже подтвердило, что ограничило доступ к ресурсам Google.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: TechCrunch