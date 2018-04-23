«Аэрофлот» предупредил, что злоумышленники используют мессенджер WhatsApp для рассылки ложных сообщений о розыгрыше бесплатных билетов от авиакомпании.

Сообщения приходят от имени «Аэрофлота». В них говорится, что в честь своего 95-летия перевозчик решил подарить по два билета каждому, кто перейдет по ссылке вида https://couponsnow.site/aeroflot. В компании предупреждают, что предоставление каких-либо данных на подобных ресурсах может обернуться кибер-атакой. Хакеры могут использовать полученную информацию для рассылки спама, кражи контактов и взлома банковских счетов.

В «Аэрофлоте» напомнили, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru. Достоверная информация о текущих акциях и конкурсах публикуется только на нем и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.

Внимание, мошенники! Аэрофлот официально заявляет, что не имеет отношения к фейковому конкурсу, информация о котором стремительно распространяется в WhatsApp от имени авиакомпании. Не поддавайтесь на провокации мошенников и остановите распространение заведомо ложной информации! pic.twitter.com/itVsex7yT2 — Аэрофлот (@aeroflot) 22 апреля 2018 г.

Ранее The Village рассказывал, как пользователям защитить свои гаджеты и аккаунты от взлома и понять, что хакерам удалось заполучить доступ к данным.

Источник: «Аэрофлот»