«Аэрофлот» предупредил о мошеннической рассылке о розыгрыше билетов
«Аэрофлот» предупредил, что злоумышленники используют мессенджер WhatsApp для рассылки ложных сообщений о розыгрыше бесплатных билетов от авиакомпании.
Сообщения приходят от имени «Аэрофлота». В них говорится, что в честь своего 95-летия перевозчик решил подарить по два билета каждому, кто перейдет по ссылке вида https://couponsnow.site/aeroflot. В компании предупреждают, что предоставление каких-либо данных на подобных ресурсах может обернуться кибер-атакой. Хакеры могут использовать полученную информацию для рассылки спама, кражи контактов и взлома банковских счетов.
В «Аэрофлоте» напомнили, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru. Достоверная информация о текущих акциях и конкурсах публикуется только на нем и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.
Ранее The Village рассказывал, как пользователям защитить свои гаджеты и аккаунты от взлома и понять, что хакерам удалось заполучить доступ к данным.
Источник: «Аэрофлот»
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