Российский союз автостраховщиков пожаловался на проблемы с оформлением электронных полисов ОСАГО из-за того, что Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

Блокировка частично нарушила работу сервиса защиты от спама reCAPTCHA, позволяющего определить, является ли пользователь роботом или человеком. Из-за этого возникли проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан к подсистеме «Е-Гарант». Она обеспечивает связь между сайтами страховщиков и сайтом союза.

По данным ТАСС, из-за возникших проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник снизились в четыре раза по сравнению со средним значением. Так, например, с 12:00 до 13:00 страховщики продали всего 49 полисов вместо стандартных 300.

В Роскомнадзоре уверяют, что не ограничивали доступ к сервису «Вы не робот?». Специалисты ведомства также заявили, что не вносили в реестр главную страницу сайта Google.ru. По их словам, проблемы с доступом к этим ресурсам могут наблюдаться только у пользователей «незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации».

Ранее в Google подтвердили, что в России возникли проблемы с доступом к поисковой системе и почтовому сервису Gmail, а также с рассылкой push-уведомлений на Android. Кроме того, некоторые пользователи пожаловались на недоступность YouTube и Google Docs.

Источник: ТАСС