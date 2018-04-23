Экс-совладелец магазинов OBI в России и основатель сети «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин зарегистрировал компанию «Фуд кафе». Она займется развитием сети продуктовых магазинов с зоной кафе.

Половина компании принадлежит сыну Сосина Антону. Другими 50 % владеет топ-менеджер «Шоколадницы» Артур Сираканян. Однако, по данным источника «Коммерсанта», реальными владельцами «Фуд кафе» являются Игорь Сосин и собственник «Шоколадницы» Александр Колобов.

Первые точки сети могут открыться уже в июле-августе этого года. Акцент в магазинах с кафе в среднем ценовом сегмент сделают на продукцию fresh и ultra fresh.

Известно также, что до конца 2019 года «Фуд кафе» планирует открыть 100 точек, а за три года их число вырастет до 500. Инвестиции в проект до конца 2018 года составят 5 миллионов долларов.

Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», компания Сосина подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков eatberry, «Шеф Экспресс», «ЕстьBerry», «Есть Бери». Какая из этих марок станет названием торговой сети, пока неизвестно.

Источник: «Коммерсантъ»