Роскомнадзор разработал новый порядок идентификации сайтов, подлежащих внесению в реестр запрещенной информации. Из документа следует, что основанием для этого могут стать судебные решения по административным делам в рамках закона об информации.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что ведомство решило изменить правила внесения сайтов в черный список, чтобы оправдать массовые блокировки сторонних сервисов, проводимые в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все их жалобы не подтвердились.

Ранее The Village рассказывал, к чему привели попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram и как продолжать пользоваться мессенджером в сложившейся ситуации.

Источник: официальный портал проектов нормативных правовых актов