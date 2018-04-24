Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к попыткам властей заблокировать доступ к мессенджеру Telegram.

24 % россиян считают важным

сохранить доступ к Telegram

Еще 64 % опрошенных заявили, что им безразлично, останется ли у россиян доступ к мессенджеру Павла Дурова. 12 % затруднились ответить.

Активнее других в защиту Telegram выступает молодежь. Мессенджер поддержали 45 % интернет-пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Наименьший же интерес к проекту проявляют граждане в возрасте от 35 до 44 лет: 69 % из них безразличны к блокировке.

По данным ВЦИОМ, самыми популярными у россиян мессенджерами оказались WhatsApp (59 %), Viber (45 %) и Skype (41 %). Telegram используют лишь 12 % опрошенных. По этому показателю он обошел только ICQ (3 %), уступив и Google Hangouts (15 %), и Facebook Messenger (17 %).

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной, а Павел Дуров предупредил, что действия властей ухудшают качество жизни 15 миллионов россиян, пользующихся мессенджером.

22 апреля сторонники Telegram устроили массовую акцию в защиту свободного интернета. Теперь ее планируется проводить каждое воскресенье.

Источник: ВЦИОМ