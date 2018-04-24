Министерство экологии Московской области выбрало компании, которые займутся вывозом и утилизацией мусора в регионе.

Между операторами разделили семь кластеров. Крупнейший объем контрактов на сумму 109,1 миллиарда рублей достался структуре «РТ-инвест», четверть которой принадлежит «Ростеху». Компании, входящие в «РТ-инвест», займутся отходами в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском регионах.

Отходы Ногинского кластера перейдут под управление компании «Хартия», принадлежащей сыну генерального прокурора Игорю Чайке. Оператор получит по контракту 34,9 миллиарда рублей.

В свою очередь, Алексинский регион достался «Экопромсервису», Воскресенский — компании «СПМ-Долгопрудный», аффилированной с группой «ЭкоЛайн», а Чеховский — оператору «МСК-НТ», принадлежащему бизнесмену Игорю Черемскому.

Владелец группы «Русский экспорт» и сын генпрокурора Игорь Чайка приобрел одного из крупнейших подрядчиков по вывозу и переработке мусора компанию «Хартия» летом 2017 года.

Ранее The Village рассказывал, каково жить рядом со свалкой и что привело к мусорным бунтам в Подмосковье.

Источник: «Ведомости»