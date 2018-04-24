Облачный сервис Mail.ru Cloud Solutions использовали для поиска прокси-серверов для обхода блокировки мессенджера Telegram.

Впервые об этом сообщили интернет-активисты в телеграм-канале «ЗаТелеком». Они проверили логи заблокированных частных прокси-серверов и увидели, что перед баном на них поступали запросы с IP-адресов Mail.ru Group.

В корпорации заявили, что не имеют отношения к борьбе с противниками блокировки, а сканированием занимался один из клиентов их облачного сервиса. «На арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе действительно происходила данная активность. Утром мы заблокировали этого клиента, потому что мы выступаем за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — заявили в Mail.ru Group на запрос The Village.

Личность клиента корпорация раскрыть отказалась.

Ранее The Village рассказывал, как массовые блокировки со стороны Роскомнадзора отразились на бизнесе и можно ли его за это наказать.

Источник: Mail.Ru Group