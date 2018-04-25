Измайловский суд Москвы закрыл на 90 суток торговый центр «Персей для детей», в котором 4 апреля произошел пожар.

Такое решение приняли в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры, которая добивается закрытия ТЦ до устранения нарушений пожарной безопасности.

С аналогичными требованиями прокуратура выступила и в отношении торговых центров «Серебряный дом» и «Маркет-град». Они уже приостановили работу.

4 апреля в торговом центре «Персей для детей» загорелся склад ткацкой фабрики, у которой комплекс арендует часть этажей. По версии МЧС, причиной стала неисправность светильника. В результате погиб один сотрудник. Также пострадали шестеро пожарных.

Ранее The Village рассказывал, как торговые центры выполняют пожарные требования и пытаются сэкономить на безопасности.

Источник: ТАСС