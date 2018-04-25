Представители «Вымпелкома» предупредили о распространении фейковых сообщений, в которых оператор якобы требует от Роскомнадзора разблокировать Google Play.

Это фейковый аккаунт! Билайн имеет один верифицированный аккаунт. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации. pic.twitter.com/ViqjGCsKIM — Билайн (@Beeline_RUS) 25 апреля 2018 г.

Ранее в одном из твиттер-аккаунтов появилось сообщение с жалобами на многотысячные убытки в офисах «Вымпелкома» из-за проблем с доступом к магазину приложений Google Play и требованием разблокировать сервис.

Пользователи Twitter отнеслись к этому заявлению неоднозначно. Одни поддержали оператора и посоветовали ему засудить Роскомнадзор, другие призвали настраивать всем покупателям VPN и выходить на акции протеста, а третьи заявили, что компания сама виновата в сложившейся ситуации, ссылаясь на то, что в России переизбрали Путина.

Билайн, засудите этих чертей! — Selaginella lepidophylla (@lepidophylla) 25 апреля 2018 г.

добавьте услугу "Подключение и настройка VPN", включите её по-умолчанию при покупке. делов-то. // @Beeline_RUS — ilya dee (@mrdv_ru) 25 апреля 2018 г.

выходите 5го мая на улицу, если не хотите терпеть убытки — Jack Thompson (@lord_jt) 25 апреля 2018 г.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.