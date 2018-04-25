«Вымпелком» — о фейковом обращении к Роскомнадзору
Представители «Вымпелкома» предупредили о распространении фейковых сообщений, в которых оператор якобы требует от Роскомнадзора разблокировать Google Play.
Ранее в одном из твиттер-аккаунтов появилось сообщение с жалобами на многотысячные убытки в офисах «Вымпелкома» из-за проблем с доступом к магазину приложений Google Play и требованием разблокировать сервис.
Пользователи Twitter отнеслись к этому заявлению неоднозначно. Одни поддержали оператора и посоветовали ему засудить Роскомнадзор, другие призвали настраивать всем покупателям VPN и выходить на акции протеста, а третьи заявили, что компания сама виновата в сложившейся ситуации, ссылаясь на то, что в России переизбрали Путина.
Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.
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