Разработчик программного обеспечения Flexbby из «Сколково» подсчитал, что за несколько месяцев из-за массовых блокировок сторонних ресурсов Роскомнадзором российские компании потеряют миллиард долларов.

По оценке фирмы, от попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram уже пострадали около 400 российских компаний, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon. У них начались сбои в работе хранилищ, приложений, систем искусственного интеллекта и геолокации, а также в приеме платежей и обслуживании клиентов.

Согласно пессимистичному сценарию, потери самих Google и Amazon по итогам года составят еще 940 миллионов долларов.

В Роскомнадзоре заявили, что оценка ущерба от блокировок не входит в их компетенцию. При этом ведомство поприветствовало предложение создать оперативный штаб по решению проблемы массовых блокировок. Глава Flexbby Андрей Прокофьев предложил сформировать его вместе с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: «Коммерсантъ»