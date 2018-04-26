В Мосгорсуд поступила жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram, на решение о немедленной блокировке сервиса.

Из материалов дела следует, что дата судебного заседания пока не назначена.

Глава международной организации «Агора» Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram, объявлял о подаче апелляции и публиковал копию жалобы неделю назад — 17 апреля. В ней указано, что суд принял решение о немедленной блокировке мессенджера, лишь предположив, что его дальнейшая работа нанесет ущерб «публичным и частным интересам». Обоснований этому выводу представлено не было.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все их жалобы не подтвердились.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: ТАСС