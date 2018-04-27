В ночь на 27 апреля Роскомнадзор направил операторам связи распоряжение о блокировке IP-адресов «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и сервиса LiveInternet советника президента по интернету Германа Клименко.

Из копии выгрузки реестра, опубликованной в 00:24 по московскому времени, следует, что у «Яндекса» под блокировку попали пять IP-адресов, у Facebook и Twitter — по три, а у «ВКонтакте», «Одноклассников», LiveInternet и Yahoo! — по одному. На сайте Роскомнадзора указывалось, что доступ к ним ограничен.

Через два часа эти адреса удалили из реестра запрещенных сайтов. Это подтверждает выписка, опубликованная в 02:22 по московскому времени.

По данным сайта Downdetector, после полуночи количество жалоб пользователей «ВКонтакте» на проблемы с сайтом несколько выросло — с двух-пяти до 60. К 03:00 их число вновь снизилось до трех-семи штук. В «Одноклассниках» заявили, что смогли оперативно отреагировать на включение в реестр, поэтому сбоев в работе сайта и приложения соцсети не наблюдалось. Роста жалоб на перебои в работе «Яндекса» Downdetector не зафиксировал.

Сам Роскомнадзор объяснил попадание IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей в реестр особенностями работы системы блокировок.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним. Из-за этого пострадали онлайн-магазины, игровые сервисы, службы доставки и некоторые другие компании. В Роскомнадзоре заявляют, что все их жалобы не подтвердились.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: vc.ru