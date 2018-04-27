Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко усомнилась, что роботы когда-нибудь смогут научиться создавать законы и заменят парламентариев.

Что касается замещения нас роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет. Роботы эффективны там, где деятельность носит рутинный характер, то есть там, где отсутствуют целеполагание, смысловое наполнение, творчество. Все это требуется в политике, в том числе в законодательной сфере. Право должно быть справедливым и гуманным, а эти понятия не укладываются в программный код Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Одновременно с этим Матвиенко признала, что с развитием технологий будет расти количество цифровых инструментов, которые помогают законодателям. «Это позволит высвободить время и энергию для решения тех задач, где нужны человеческий разум, жизненный опыт, знания, да и душа человека. Важно не только знать проблемы, но и чувствовать настроения людей. Уж это точно никакому роботу не удастся», — заключила она.

Ранее The Village рассказывал, смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа и справится ли искусственный интеллект с обязанностями мэра.

Источник: «Парламентская газета»