Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что борьба Роскомнадзора с мессенджером Telegram будет продолжаться вечно, так как ограничить доступ к сервису посредством блокировки IP-адресов невозможно.

По словам Мариничева, Telegram сможет обновляться и с помощью этих обновлений будет обходить блокировки, а сторонние сервисы продолжат попадать в черный список, что только усилит правовой нигилизм и желание устанавливать VPN и прокси.

По мнению интернет-омбудсмена, для решения проблемы нужно бороться не с самим мессенджером, а с производителями запрещенной информации, которую распространяют с его помощью.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним.

В ночь на 27 апреля в реестр также внесли IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и LiveInternet. Через два часа их удалили из черного списка. Роскомнадзор объяснил произошедшее особенностями работы системы.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: РИА «Новости»