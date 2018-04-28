Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в своих мобильных приложениях на iOS и Android голосовые и видеозвонки с шифрованием.

В разделе «Приватность» настроек страницы можно выбрать, от кого принимать звонки: ото всех пользователей, только от друзей или от отдельных людей. Для совершения вызова достаточно нажать кнопку «Позвонить» в профиле или диалоге.

«Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование. Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Для улучшения качества связи соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передается через серверы „ВКонтакте“ без технической возможности доступа к содержимому разговоров», — уточнил технологию работы сервиса руководитель мобильной разработки «ВКонтакте» Михаил Болдов.

Доступ к сервису будет появляться постепенно. Первыми ответить на звонки своих друзей из «ВКонтакте» смогут пользователи, которые отмечают день рождения. После окончания вызова сервис будет доступен обоим собеседникам. Дальше пользователи смогут звонить и активировать сервис у других знакомых.

Источник: «ВКонтакте»