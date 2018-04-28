Группа SLV Олега Малиса и «Мегафон» подписали соглашение об объединении «Связного» и «Евросети».

В объединенную компанию войдет более 5 тысяч магазинов, что сделает ее крупнейшей в мире розничной сетью салонов сотовой связи. Контролировать ее будет SLV, а «Мегафон» получит миноритарную долю в проекте.

В результате объединения активов ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Сами магазины продолжат работать без изменений под двумя брендами — «Связного» и «Евросети». Они будут развивать онлайн-продажи и мультиканальную модель дистрибуции.

Ожидается, что сделка завершится в середине мая.

«Евросеть» в 1997 году создал Евгений Чичваркин. Когда на него завели уголовное дело, он уехал из России и продал салоны Александру Мамуту. Затем «Евросеть» купили «Мегафон» и «Билайн», но в июле 2017 года «Мегафон» стал единственным владельцем компании.

Источник: «Мегафон»