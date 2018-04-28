Платежная система Qiwi столкнулась с проблемами в работе из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

В течение недели пользователи испытывали трудности при входе в аккаунты, так как из-за внесения IP-адресов Google в черный список перестал работать сервис ReCaptcha, предназначенный для защиты от спамеров и кибератак. Сейчас проблему уже устранили.

В Qiwi осудили действия властей, из-за которых возникли проблемы в работе интернета, и призвали выступать против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в Сеть. «В эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий. Любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса», — заявили в компании.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram за то, что он отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис стал использовать сторонние серверы для обхода блокировки, поэтому Роскомнадзор начал массово ограничивать доступ и к ним.

В ночь на 27 апреля в реестр также внесли IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и LiveInternet. Через два часа их удалили из черного списка. Роскомнадзор объяснил произошедшее особенностями работы системы.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет.

Источник: Qiwi