Компания Telegram Павла Дурова планирует отказаться от публичного размещения токенов платформы Telegram Open Network.

По данным СМИ, одной из причин для этого стало отсутствие необходимости в дальнейшем привлечении денег. В феврале Telegram сообщил, что собрал уже 850 миллионов долларов от 81 инвестора. А в марте стало известно о привлечении еще 850 миллионов от 94 человек. Среди инвесторов проекта значатся, например, основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и, по неофициальной информации, Роман Абрамович.

В качестве еще одной причины для отказа от публичного ICO называется усиление контроля регуляторов за рынком криптовалют. В сложившихся условиях частное размещение — это менее рискованный вариант, отмечают эксперты.

Ранее The Village подробно рассказывал о планах Павла Дурова запустить платформу TON и криптовалюту Gram.

Источники: Bloomberg, Wall Street Journal