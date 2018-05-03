СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO
Компания Telegram Павла Дурова планирует отказаться от публичного размещения токенов платформы Telegram Open Network.
По данным СМИ, одной из причин для этого стало отсутствие необходимости в дальнейшем привлечении денег. В феврале Telegram сообщил, что собрал уже 850 миллионов долларов от 81 инвестора. А в марте стало известно о привлечении еще 850 миллионов от 94 человек. Среди инвесторов проекта значатся, например, основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и, по неофициальной информации, Роман Абрамович.
В качестве еще одной причины для отказа от публичного ICO называется усиление контроля регуляторов за рынком криптовалют. В сложившихся условиях частное размещение — это менее рискованный вариант, отмечают эксперты.
Ранее The Village подробно рассказывал о планах Павла Дурова запустить платформу TON и криптовалюту Gram.
Источники: Bloomberg, Wall Street Journal
КомментарииПодписаться