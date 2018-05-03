Сбербанк пересмотрел правила предоставления потребительских кредитов.

С 3 мая банк снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет. Также компания увеличила максимальную сумму кредита для зарплатных клиентов. Теперь она составляет 5 миллионов рублей вместо прежних 3 миллионов.

Кроме того, с сегодняшнего дня уменьшаются ставки на потребительские кредиты без обеспечения. До займов на сумму от миллиона рублей ее снизили сразу на 8 процентных пунктов — до 11,9 % годовых. Ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей скорректировались на 1–4 процентных пункта и теперь составляют 11,9–15,9 %. Ставки по ссудам на сумму от 30 до 300 тысяч рублей остались прежними — 12,9–19,9 %.

Источник: «Интерфакс»