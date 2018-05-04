Сервис микроблогов Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за обнаруженной в системе уязвимости.

В компании пояснили, что хранят пароли в зашифрованном виде, чтобы к ним нельзя было получить доступ, но несколько недель назад выяснилось, что они также сохранялись в исходном виде в отдельном файле. Сколько записей в нем оказалось, не уточняется.

Наличие бреши в безопасности выявили сами сотрудники Twitter. Сейчас она уже устранена. Признаков того, что кто-либо получил доступ к паролям пользователей, в компании не обнаружили.

Ранее The Village рассказывал, как иностранные и российские компании реагируют на угрозы утечки данных пользователей.

Источник: Twitter