На основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева могут завести уголовное дело за то, что он попытался закупить GPS-трекеры из Китая для курьеров компании.

По словам предпринимателя, он оформил заказ на AliExpress еще в июле 2017 года. Тогда один GPS-трекер в китайском онлайн-магазине стоил около 500 рублей, а в России сертифицированные приборы продавались по 7 тысяч рублей за штуку. Заказ Лаптев так и не получил, а 19 апреля ему пришла повестка из Следственного комитета.

Из беседы со следователем бизнесмен узнал, что заказ все-таки прибыл в Россию, но трекеры задержали на таможне и сочли устройствами, предназначенными для негласного получения информации. Тот факт, что курьеры должны были знать о нахождении трекера в сумке с едой, следователей, по словам Лаптева, не переубедил. Теперь на него могут завести дело по статье 138.1 УК РФ. В качестве наказания по ней предусмотрен штраф на сумму до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда покупателей гаджетов из китайских интернет-магазинов привлекали к ответственности по статье 138.1 УК РФ. Дело возбуждали, так как сотрудники правоохранительных органов принимали купленные приборы за средства, предназначенные для негласного сбора информации. Генпрокуратура уже пообещала скорректировать законодательство, чтобы исключить злоупотребление этой статьей.

Источник: «Коммерсантъ»