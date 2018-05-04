В приложение «Яндекс.Навигатор» добавили голосового помощника «Алису», чтобы водители могли решать сопутствующие езде задачи, не отвлекаясь от дороги.

«Алиса» может построить маршрут и продиктовать, как по нему проехать, найти ближайшую заправку или парковку, ответить на возникший в пути вопрос и развлечь игрой в пробке. Также ассистент помогает оставлять послания другим автомобилистам на «Яндекс.Картах».

«У помощника можно спросить, надолго ли пробка. Алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а „Алиса“ его озвучит. Также она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей. Например, „44 — это какой регион?“ или „Какой штраф за грязные номера?“», — рассказали в «Яндексе».

«Яндекс.Навигатор» с «Алисой» уже доступен в Google Play и App Store. Голосовой помощник может заработать не сразу, но постепенно станет доступен всем пользователям. Чтобы «Алиса» стала диктором, нужно выбрать ее в настройках или просто произнести «Включи свой голос».

Ранее The Village рассказывал, чему еще в России обучают нейронные сети и смогут ли «Алиса» и Siri со временем заменить Путина и Трампа.

Источник: «Яндекс»