Администраторы закрытого сообщества «Багосы» обнаружили в коде приложения социальной сети «ВКонтакте» функцию создания каналов, аналогичных тем, что есть в мессенджере Telegram.

Предполагается, что новая функция появится в собственном мессенджере «ВКонтакте». Визуально каналы напоминают чаты, в которых нельзя ничего написать. Как и в Telegram, в них можно отключить уведомления о новых публикациях.

Пример канала во «ВКонтакте» Пример отображения ссылки на канал в меню сообщества

Представитель «ВКонтакте» Дмитрий Лушников заявил, что соцсеть постоянно тестирует новые функции чатов и других сервисов, но в ближайшее время не планирует запускать новые возможности.

Источник: «Код Дурова»