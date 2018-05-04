До 30 ноября на скоростной автомобильной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург должно начаться тестирование беспилотных автомобилей. Соответствующее поручение госкомпании «Автодор» дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Компания уже предложила проводить тесты на 70-километровом участке дороги в Тверской области, который идет в обход Вышнего Волочка. Параметры проведения пилотного проекта должны утвердить до конца июня.

Одновременно с этим в правительстве представили стратегию развития автомобильной промышленности на период до 2025 года. В ней заложены высокие темпы роста продаж нового транспорта — для электромобилей и беспилотников они должны составить 40–50 % в год. Кроме того, документ предусматривает утверждение нового перечня обязательных технологий дорожного строительства в связи с развитием беспилотного транспорта.

Ранее робототехник рассказывал The Village, с какими технологическими и этическими проблемами сталкиваются разработчики беспилотных автомобилей.

Источник: официальный сайт правительства России