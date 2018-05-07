На графике блокировок Роскомнадзора появилось поздравление с Днем радио. Надпись «DIGITALRESISTANCE543210VOISTINUPOPOV» адресовали его создателю Александру Попову, продемонстрировавшему 7 мая 1895 года работу радиоприемника.

Предполагаемый автор надписи Леонид Евдокимов размещал и удалял тысячи IP-адресов в выгрузке Роскомнадзора, тем самым транслируя на графике отслеживания блокировок символы на азбуке Морзе. Для этого он использовал несколько собственных доменов, по которым его и нашли «Викиновости».

Наблюдавшие за обратным отсчетом на графике выгрузок из реестра Роскомнадзора опасались, что он завершится глобальным сбоем в работе некоторых интернет-провайдеров.

Источник: «Викиновости»