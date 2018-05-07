«Индекс бургера»: Какую зарплату получают в России
Сервис доставки еды Delivery Club обновил «Индекс бургера» для России. Он показывает, сколько бургеров могут купить жители определенного города на свою среднюю зарплату.
Место
Город
Индекс бургера
Москва
141
Санкт-Петербург
137
Тюмень
133
Красноярск
129
Владивосток
120
Казань
92
Пермь
91
Новосибирск
90
Екатеринбург
88
Челябинск
86
Омск
81
Нижний Новгород
81
Уфа
77
Самара
72
Краснодар
69
Ростов-на-Дону
67
Воронеж
66
Сочи
64
По сравнению с сентябрем 2017 года индекс бургера упал только в Москве, Сочи, Воронеже и Омске. Для сравнения: осенью столичные жители могли позволить себе 153 бургера вместо нынешнего 141.
Еще в 14 крупнейших городах России покупательная способность, наоборот, выросла. Эксперты связывают это с тем, что в связи с кризисными настроениями рестораны стали активнее развивать более низкий ценовой сегмент, что привело к снижению цен на бургеры. Кроме того, свою роль также сыграло и увеличение средней зарплаты в регионах, в основном — за счет бюджетников.
Источник: Delivery Club
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