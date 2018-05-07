Сервис доставки еды Delivery Club обновил «Индекс бургера» для России. Он показывает, сколько бургеров могут купить жители определенного города на свою среднюю зарплату.

Место

Город

Индекс бургера

Москва

141

Санкт-Петербург

137

Тюмень

133

Красноярск

129

Владивосток

120

Казань

92

Пермь

91

Новосибирск

90

Екатеринбург

88

Челябинск

86

Омск

81

Нижний Новгород

81

Уфа

77

Самара

72

Краснодар

69

Ростов-на-Дону

67

Воронеж

66

Сочи

64

По сравнению с сентябрем 2017 года индекс бургера упал только в Москве, Сочи, Воронеже и Омске. Для сравнения: осенью столичные жители могли позволить себе 153 бургера вместо нынешнего 141.

Еще в 14 крупнейших городах России покупательная способность, наоборот, выросла. Эксперты связывают это с тем, что в связи с кризисными настроениями рестораны стали активнее развивать более низкий ценовой сегмент, что привело к снижению цен на бургеры. Кроме того, свою роль также сыграло и увеличение средней зарплаты в регионах, в основном — за счет бюджетников.

Источник: Delivery Club