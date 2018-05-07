Сервис доставки еды Delivery Club обновил «Индекс бургера» для России. Он показывает, сколько бургеров могут купить жители определенного города на свою среднюю зарплату.

Место Город Индекс бургера

Москва 141

Санкт-Петербург 137

Тюмень 133

Красноярск 129

Владивосток 120

Казань 92

Пермь 91

Новосибирск 90

Екатеринбург 88

Челябинск 86

Омск 81

Нижний Новгород 81

Уфа 77

Самара 72

Краснодар 69

Ростов-на-Дону 67

Воронеж 66

Сочи 64

По сравнению с сентябрем 2017 года индекс бургера упал только в Москве, Сочи, Воронеже и Омске. Для сравнения: осенью столичные жители могли позволить себе 153 бургера вместо нынешнего 141.

Еще в 14 крупнейших городах России покупательная способность, наоборот, выросла. Эксперты связывают это с тем, что в связи с кризисными настроениями рестораны стали активнее развивать более низкий ценовой сегмент, что привело к снижению цен на бургеры. Кроме того, свою роль также сыграло и увеличение средней зарплаты в регионах, в основном — за счет бюджетников.

Источник: Delivery Club